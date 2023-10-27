Изменения в программе материнского капитала: влияние на семьи и рынок недвижимости Елена ГалицкаяВ России обсуждаются возможные изменения в программе материнского капитала, которые могут ограничить доступ к выплатам на первенца либо перераспределить акцент на второго ребенка.
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