СК РФ установит обстоятельства покушения на мэра города Энергодара

Обстоятельства покушения на жизнь мэра Энергодара, Запорожской области Украины, Андрея Шевчика со стороны украинских националистов будут устанавливать российские следователи, 23 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).
Обстоятельства покушения на жизнь мэра Энергодара, Запорожской области Украины, Андрея Шевчика со стороны украинских националистов будут устанавливать российские следователи, 23 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).
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