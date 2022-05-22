smi.today

2 249 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • SHURIK
    А работающие пенсионеры, это люди второго сорта. На них инфляция не распространяется.Путин объявил об ...
  • geo1804
    а на всём земном шаре только одна Россия?Глава МИД РФ: Афр...
  • Марина
    а может хватит уже сожалений? Может стоит показать им кто все же в доме хозяин и действовать так, как они этого заслу...«Разочарование и ...

СК РФ установит обстоятельства покушения на мэра города Энергодара

СК РФ установит обстоятельства покушения на мэра города Энергодара

Обстоятельства покушения на жизнь мэра Энергодара, Запорожской области Украины, Андрея Шевчика со стороны украинских националистов будут устанавливать российские следователи, 23 мая сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СК РФ).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх