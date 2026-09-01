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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гасперини про Малена, забившего 19 голов в 20 матчах в Серии А: «Дониэлл напоминает мне Милито. Использовать его на позиции форварда – рискованный шаг, который оправдался»

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением касательно результативности Дониэлла Малена .

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