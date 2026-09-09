БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Саксонский «парфюмер» уничтожит Мерца

Саксонский «парфюмер» уничтожит Мерца

Под лозунгом «Вернём времена ГДР» Ульрих Зигмунд ведет «Альтернативу для Германии» к историческому успеху Константин Ольшанский На фото: Ульрих Зигмунд (Фото: Hendrik Schmidt / DPA/picture-alliance) В городке Кведлинбург у подножия гор Гарц сотни ревущих мопедов марки Simson — культовой марки, производившейся в ГДР — выстроились в ровные шеренги.

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