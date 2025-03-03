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ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего теракты в Москве и Подмосковье

Сотрудники силовых ведомств пресекли попытки терактов в культовом еврейском учреждении Подмосковья и на одной из станций метро Москвы, которые готовил сторонник радикального исламизма, нейтрализованыйво время задержания.

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