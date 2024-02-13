Первый после Москвы. Романтический ужин во Владивостоке вылетит в копеечку

Владивосток оказался на втором месте по дороговизне свидания в России, сообщает PRIMPRESS. Эксперты провели исследование, чтобы выяснить, во сколько в среднем обойдется романтический вечер в 26 крупных городах России.
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