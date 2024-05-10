Сергей Судьин: «Вопреки всем противоречиям, диалог с Западом не прекращается»

«При всей торжественности и величественности инаугурация, все же, является формальной процедурой, призванной поставить точку в очередном выборном цикле и дать официальный старт новому сроку осуществлению Президентом своих полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии