Стало известно о реакции украинцев на начало массовых облав военкомов по стране

Киевляне, которые ранее приобрели билеты на концерт группы «Океан Эльзы», массово сдают их из-за рейдов сотрудников местных территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), проводящих мероприятия по мобилизации.
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