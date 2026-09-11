Трудовые мигранты в России начнут платить налоги за неработающих членов семьи

Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года начнут уплачивать налоги за своих неработающих родственников, проживающих на территории страны.
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Опять просто дурят россиян и все останется в руках продажных чинуш
"более строгие критерии зачисления детей мигрантов в российские школы, количество неработающих членов семей уже удалось сократить на 20% от первоначальных 1,7 миллиона человек."
Да? Правда-правда?
А, может, дело в другом?
Может, мигранты понимая безнадегу с тестами, просто не ведут в школу детвору, неспособную пройти эти тесты?
И опять все по- русски!
То есть, через задницу.
А проще вопрос нельзя было решить? Вместо того, чтобы пересчитывать многочисленных жен и обильное потомство от каждого мигранта и облагать все это налогом- ПРОСТО не пускать в страну членов семей!
И пусть сам работник отчисляет от своей зарплаты на содержание своего потомства столько, сколько считает нужным. Это уже нас не касается!
Что, не нравится? Ну, как говорится по- русски, скатертью дорога! Может быть, в Европе и больше заработаешь.
Этих семей в России вообще не дожно быть.
До 2027 года власть раздаст им всем гражданство. Не сомневайтесь, так и будет.
А сколько их уже гражданство получили и сосут бюджет как не в себя и всякие Купецкие им в этом активно помогают.
Зачем придумывать велосипед то а? Взять вполне рабочую схему саудитов- чел приезжает только по приглашению работодателя, работодатель обеспечивает его работой, жильём. И несёт солидарную уголовную ответственность. Если один из приглашённых этим человеком что-то накосячил в тюрьму идут оба.А всех кого он пригласил высылают. И ещё коренные саудиты очень редко пересекаются с мигрантами. Так как шляться по улицам в нерабочее время им как-то не положено. Проживают они компактно не пересекаясь с местным населением.
Пройдут выборы и все забудется. что собирались делать с мигрантами.
это успокаивают делают вид что проблему решили ----а масса получивших с нарушением паспорта ---а как расселят анклавы будут и когда ДА ВЛАСТЬ ПРИ ПОДАЧЕ ВО ВЛАСТИ ИДИОТОВ ( а пожет агенты влияния западных разведок ) ЗАГНАЛИ ПРОБЛЕМУ ДО НЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ РАЗРЕШИТ И ВЕЧНАЯ КОНФРОНТАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНА ПРОСТОМУ НАРОДУ В ПЛОТЬ ДО ВЫМИРАНИЯ ---ДА ДО ВЫМИРАНИЯ ЕСЛИ СМОТРЕТЬ С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ ДЕНЬГИ ЗАРАБОТАННЫЕ РОССИЯНАМИ УХОДЯТ НА ПОМОЩЬ И ЛЬГОТЫ МИГРАНТАМ И ДАЖЕ НЕ В РОССИИ А ЕЩЕ И НА ИХ РОДИНЕ ----МАРАЗМ НЕВИДЯЩИЙ ИДИОТИЗМА ----мы им оставили промышленность логистику образование ---ОНИ ЖЕ ВСЕ ЭТО РАЗРУШИЛИ --ПОЛУЧАЕТСЯ ЧИНОВНИКИ ОСВАИВАЮТ БАБЛО