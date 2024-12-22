«Плевок в сторону России»: Мизулина раскритиковала Боню, поддержавшую Усика

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале подвергла критике блогершу Викторию Боню, которая на своей странице в INstagram поздравила украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии