«Плевок в сторону России»: Мизулина раскритиковала Боню, поддержавшую Усика

Политика как она есть

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале подвергла критике блогершу Викторию Боню, которая на своей странице в INstagram поздравила украинского боксера Александра Усика с победой над британцем Тайсоном Фьюри.