Больница в Турции выставила русской пенсионерке счёт в полквартиры

76-летняя москвичка Татьяна оказалась в реанимации после разрыва аневризмы, а её семья столкнулась с многомиллионным счётом за лечение, от которого отказалась страховая компания.
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