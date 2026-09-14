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Царьград

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Больница в Турции выставила русской пенсионерке счёт в полквартиры

Больница в Турции выставила русской пенсионерке счёт в полквартиры

76-летняя москвичка Татьяна оказалась в реанимации после разрыва аневризмы, а её семья столкнулась с многомиллионным счётом за лечение, от которого отказалась страховая компания.

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