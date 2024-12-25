Рогов: российские военные начали бои за освобождение Нескучного в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие продвинулись от населенного пункта Сторожевое в ДНР и начали бои за освобождение села Нескучное, которое находится к югу от Великой Новоселки.
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