Рогов: российские военные начали бои за освобождение Нескучного в ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил агентству ТАСС, что российские военнослужащие продвинулись от населенного пункта Сторожевое в ДНР и начали бои за освобождение села Нескучное, которое находится к югу от Великой Новоселки.