Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Михалыч
    Как то однобоко: если что-то не нравится актерам, то виноваты они. НО не забывайте, что мы живем в капитализме и есть...Не актёры, а попр...
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Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.

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Комментарии
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Светлана Журавлева
А детям на лечение и операции - СОБИРАЙТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ....
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6 час.
Ирина Черных
&quot;Меня часто спрашивают, мол, а не «звездная болезнь» ли это? Я, честно говоря, давно в этом сомневаюсь. «Звездочка» бывает, конечно, особенно у юных и резко выстреливших. Но в большинстве случаев — это вовсе не болезнь. Это система.&quot;                                                                                                          Автор прав. Система, в которой мы все оказались, даёт сбои всё чаще и всё серьезнее. Уже не осталось аспектов жизни, где бы система не давала сбой.
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5 час.
Михалыч
Как то однобоко: если что-то не нравится актерам, то виноваты они. НО не забывайте, что мы живем в капитализме и есть &quot;специалисты&quot;, которые обязаны создать хорошие условия для артистов, но они тоже хотят ЕСТЬ или работают просто спустя рукава. Руководители СССР большое внимание уделяли  важным &quot;мелочам&quot; и не терпели бездарных исполнителей. Конечно звездность тоже проявляется, но нужно анализировать весь процесс. Скорее автор - обиженная женщина или просто собирает склоки.
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3 час.
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