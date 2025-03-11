Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них

Светлана Журавлева А детям на лечение и операции - СОБИРАЙТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ....

Ирина Черных "Меня часто спрашивают, мол, а не «звездная болезнь» ли это? Я, честно говоря, давно в этом сомневаюсь. «Звездочка» бывает, конечно, особенно у юных и резко выстреливших. Но в большинстве случаев — это вовсе не болезнь. Это система." Автор прав. Система, в которой мы все оказались, даёт сбои всё чаще и всё серьезнее. Уже не осталось аспектов жизни, где бы система не давала сбой.