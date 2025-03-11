Записки актёра Здравствуйте! Иногда я сижу и недоумеваю: с какой стати у нас артистов носят на руках, пишут о них с придыханием, будто они не исполнители ролей, а правители судеб и носители откровений? Каждый их шаг — как событие мирового масштаба, а очередной пост в соцсетях — чуть ли не манифест эпохи.
Не актёры, а попрошайки и торгаши: нет сил больше терпеть наглость артистов и непомерные растраты на них
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Светлана Журавлева
А детям на лечение и операции - СОБИРАЙТЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ....
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6 час.
Ирина Черных
"Меня часто спрашивают, мол, а не «звездная болезнь» ли это? Я, честно говоря, давно в этом сомневаюсь. «Звездочка» бывает, конечно, особенно у юных и резко выстреливших. Но в большинстве случаев — это вовсе не болезнь. Это система." Автор прав. Система, в которой мы все оказались, даёт сбои всё чаще и всё серьезнее. Уже не осталось аспектов жизни, где бы система не давала сбой.
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5 час.
Михалыч
Как то однобоко: если что-то не нравится актерам, то виноваты они. НО не забывайте, что мы живем в капитализме и есть "специалисты", которые обязаны создать хорошие условия для артистов, но они тоже хотят ЕСТЬ или работают просто спустя рукава. Руководители СССР большое внимание уделяли важным "мелочам" и не терпели бездарных исполнителей. Конечно звездность тоже проявляется, но нужно анализировать весь процесс. Скорее автор - обиженная женщина или просто собирает склоки.
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3 час.
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