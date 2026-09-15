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Царьград

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Курган ограничил скорость электросамокатов до 10 км/ч

Курган ограничил скорость электросамокатов до 10 км/ч

Администрация Кургана ввела новые ограничения на скорость арендуемых электросамокатов. В пределах города максимальная скорость составляет 10 км/ч, а в пяти популярных местах снижена до 5-7 км/ч.

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