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Зяббарова: в Москве прошел семинар по финансовой грамотности для незрячих

Зяббарова: в Москве прошел семинар по финансовой грамотности для незрячих

Семинар по финансовой грамотности для незрячих и слабовидящих жителей столицы прошел в Российской государственной библиотеке при поддержке Департамента финансов и Департамента культуры, сообщила министр Правительства Москвы Елена Зяббарова.

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