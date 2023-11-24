Франциск в повестке. Папа Римский пригласил трансгендеров на обед

"...Но они дочери Бога!" Это не дочери Бога, а дочери Сатаны! Скоро этот Папа будет благословлять педофилов, транссексуалов и всякую нечисть. Этот Папа будет гореть в Аду! Ватикан больше не святое место, он превратился в клоаку, ни одного, по-настоящему верующего человека, там давно уже нет.

Александр Лесков

Содомский смертный грех крышует Ватикан и лично Папаша Франциск???!!! Католики могут целоваться отныне с Сатаной и ставленниками его на Земле.. Не случайно еще в конце II Мировой войны Ватиканский папаша сам курировал «зелёные коридоры» для сбежавших от Красной Армии махровых фашистов! Просто платили эти твари золотом из коронок евреев и прочих убитых ими людей. Бизнес есть бизнес и деньги не пахнут, как популярно в среде торгашей говорится... Ай да Папаши Римские: кураторы садистской инквизиции и кровавых Крестовых походов... Гордитесь же своим легковерием, верные католики и прочие сатанинские секты. Торгашам и их потребляТской морали молитесь, а не Христу, Сыну Божьему. В Православии хотя бы вера (и верность!) в Иисуса живой остаётся, вместе с НЕлюбовью к извращениям...