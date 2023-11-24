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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Франциск в повестке. Папа Римский пригласил трансгендеров на обед

Франциск в повестке. Папа Римский пригласил трансгендеров на обед

Образ «Дружище Христос», придуманный авторами культового фильма 1999 года «Догма», сегодня успешно воплощается в жизнь.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;...Но они дочери Бога!&quot;                                                                              Это не дочери Бога, а дочери Сатаны! Скоро этот Папа будет благословлять педофилов, транссексуалов и всякую нечисть. Этот Папа будет гореть в Аду! Ватикан больше не святое место, он  превратился в клоаку, ни одного, по-настоящему верующего человека, там давно уже нет.
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17 час.
Александр Лесков
Содомский смертный грех крышует  Ватикан и  лично Папаша  Франциск???!!! Католики могут  целоваться отныне с  Сатаной и ставленниками его  на Земле.. Не  случайно еще в  конце II Мировой войны Ватиканский  папаша   сам курировал   «зелёные  коридоры»  для  сбежавших  от Красной Армии  махровых  фашистов!  Просто  платили  эти твари золотом из коронок евреев  и прочих убитых  ими людей. Бизнес есть бизнес и  деньги  не  пахнут,  как  популярно  в среде торгашей говорится...  Ай да  Папаши Римские: кураторы садистской  инквизиции и кровавых Крестовых  походов... Гордитесь  же своим  легковерием, верные  католики  и  прочие  сатанинские  секты.  Торгашам и их потребляТской  морали молитесь,  а  не  Христу, Сыну  Божьему. В Православии  хотя  бы вера (и  верность!) в  Иисуса живой  остаётся, вместе  с НЕлюбовью  к  извращениям...
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15 час.

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