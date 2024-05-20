Основы проектирования рентгеновского кабинета и получение лицензии Юлия ПономареваРентгеновское оборудование является неотъемлемой частью медицинской диагностики, обеспечивая точную визуализацию внутренних структур организма.
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