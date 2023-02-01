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Энес Кантер Фридом: «Эрдоган нарушает права тысяч людей. Я не думал, что Байден выберет сторону диктатора»

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом выступил с критикой президента США Джо Байдена, который, по мнению баскетболиста, недостаточно настойчиво борется с нарушениями прав человека в Турции.

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