Парагвай: один из двух вооруженных нападавших был арестован полицией после того, как рано утром 19 сентября взял в заложники гражданина Бразилии во время вооруженного ограбления жилого дома в центральном районе Томас Ромеро Перейра, департамент Итапуа, а затем скрылся в направлении близлежащего района Саградо Корасон де Хесус.
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