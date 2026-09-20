Парагвай: один из двух вооруженных нападавших был арестован полицией после того, как рано утром 19 сентября взял в заложники гражданина Бразилии во время вооруженного ограбления жилого дома в центральном районе Томас Ромеро Перейра, департамент Итапуа, а затем скрылся в направлении близлежащего района Саградо Корасон де Хесус.