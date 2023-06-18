Жару под +31°С и ливни с грозами прогнозируют синоптики в Приморье на следующую неделю

В начале следующей недели синоптическая ситуация над Приморьем будет разной. Сначала край накроет жара до +31°С, но уже во второй половине недели придет новая порция интенсивных дождей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".
В начале следующей недели синоптическая ситуация над Приморьем будет разной. Сначала край накроет жара до +31°С, но уже во второй половине недели придет новая порция интенсивных дождей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".
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