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Жару под +31°С и ливни с грозами прогнозируют синоптики в Приморье на следующую неделю

Жару под +31°С и ливни с грозами прогнозируют синоптики в Приморье на следующую неделю

В начале следующей недели синоптическая ситуация над Приморьем будет разной. Сначала край накроет жара до +31°С, но уже во второй половине недели придет новая порция интенсивных дождей, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на сайт "Примпогода".

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