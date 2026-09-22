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ТАСС

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В Коми иностранца осудили за попытку изнасилования 31-летней давности

В Коми иностранца осудили за попытку изнасилования 31-летней давности

СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. Гражданин иностранного государства осужден в Республике Коми за попытку изнасилования 12-летней дочери знакомого, которую он совершил более 30 лет назад в Усинске.

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