В Коми иностранца осудили за попытку изнасилования 31-летней давности

СЫКТЫВКАР, 22 сентября. /ТАСС/. Гражданин иностранного государства осужден в Республике Коми за попытку изнасилования 12-летней дочери знакомого, которую он совершил более 30 лет назад в Усинске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым