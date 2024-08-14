Политика как он...
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Политика как она есть

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Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей, не смогла выплатить государству около 1,2 млрд рублей.

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