Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей, не смогла выплатить государству около 1,2 млрд рублей.
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