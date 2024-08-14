Блиновская не выплатила 1,2 млрд рублей налогов до начала процесса над ней

Политика как она есть

Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей, не смогла выплатить государству около 1,2 млрд рублей.