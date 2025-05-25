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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» нужно обыграть «Ноттингем», чтобы гарантировать себе место в следующей ЛЧ. 2.14 – победа лондонцев

«Челси» нужно обыграть «Ноттингем», чтобы гарантировать себе место в следующей ЛЧ. 2.14 – победа лондонцев

«Челси» на выезде сыграет с «Ноттингем Форест» в 38-м туре АПЛ. «Челси» – фаворит с коэффициентом 2.14.

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