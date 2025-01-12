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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хеллибак сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 22 броска в матче с «Колорадо». Он повторил свой рекорд «Виннипега» по числу игр на ноль за одну регулярку

Вратарь «Виннипега» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:0).  В текущем сезоне у 31-летнего американца 26 побед в 34 играх при 92,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,02.

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