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Татар-информ

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Нижнекамские «Добромамы» отправили в зону СВО новую партию гуманитарной помощи

Нижнекамские «Добромамы» отправили в зону СВО новую партию гуманитарной помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой Волонтеры нижнекамского отделения российского фонда «Добромамы» подготовили и отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.

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