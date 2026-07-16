Нижнекамские «Добромамы» отправили в зону СВО новую партию гуманитарной помощи

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой Волонтеры нижнекамского отделения российского фонда «Добромамы» подготовили и отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции.
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