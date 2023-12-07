"Денег на электростанции и централизованные сети никогда не было": Эксперт - об энергетике в Африке

В избалованной солнцем Африке работает всего 1% от мирового объёма солнечных электростанций, посетовал первый заместитель министра энергетики США Дэвид Турк и задался вопросом: "Как так?" Но, прежде чем критиковать Африку, строгому американскому чиновнику всё-таки нужно было бы сделать скидку на то, что исторически энергетика - и солнечная, да и вообще любая другая - это весьма специфическая сфера и больной вопрос даже для таких богатых стран, как ЮАР.