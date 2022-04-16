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Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей РФ и США

Ассоциация городов-побратимов выступила за сохранение связей РФ и США

Почетный председатель Билл Борум международной ассоциации городов-побратимов заявил, что организация выступает за сохранение связей между регионами Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации несмотря на сложную геополитическую ситуацию.

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