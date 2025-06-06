Экономика впечатлений: как меняются предпочтения туристов

Портрет российского туриста меняется, рассказывают эксперты. Всё чаще путешественники хотят не просто увидеть что-то, а стать непосредственным участником событий: подоить козу или сесть за руль внедорожника.
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