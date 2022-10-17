Обзор сериала

На повестке дня сегодня сериал "Троцкий" от Первого канала, вышедший на экраны 6 ноября 2017 года, что очень символично, ибо дата эта накануне столетия Октябрьской революции, в которой Лев Давыдович Троцкий принимал непосредственное участие.