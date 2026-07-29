«Его ещё оправдают и вернут награбленное». Бывшему заместителю Шойгу в Минобороны снизили срок заключения на 9 лет

Адвокат Денис Сагач проинформировал, что в Москве Второй Западный окружной военный суд снизил срок наказания бывшему заместителю министра обороны РФ генералу армии в отставке Павлу Попову, осуждённому за коррупционные преступления.
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