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Несекретные материалы

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На новейшем двигателе ВК-650В взлетит не только «Ансат», но и тяжелый беспилотник «Альтиус»

На новейшем двигателе ВК-650В взлетит не только «Ансат», но и тяжелый беспилотник «Альтиус»

Недавно в России произошло важное для нашей авиастроительной отрасли событие. Вертолет «Ансат», оснащенный новейшим отечественным бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими импортозамещенными системами, включая два двигателя ВК-650В, был представлен в Москве.

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