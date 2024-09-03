На новейшем двигателе ВК-650В взлетит не только «Ансат», но и тяжелый беспилотник «Альтиус»

Недавно в России произошло важное для нашей авиастроительной отрасли событие. Вертолет «Ансат», оснащенный новейшим отечественным бортовым радиоэлектронным оборудованием и другими импортозамещенными системами, включая два двигателя ВК-650В, был представлен в Москве.
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