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Царьград

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Хорошо горели! Вторжение в Курскую область стоило НАТО в 2,7 миллиарда долларов

Хорошо горели! Вторжение в Курскую область стоило НАТО в 2,7 миллиарда долларов

Курская авантюра дорого обошлась Киеву и странам Запада. Русская армия уничтожила 1,5 тысячи единиц техники, безвозвратные потери превысили 72 тысячи человек.

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