Денис Пушилин провел экскурсию по ключевым местам событий Русской весны для детей защитников Донбасса

ДОНЕЦК, 7 апреля, ФедералПресс. Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в проекте «Прогулка со Знанием» и провел историческую экскурсию для детей ополченцев, участников специальной военной операции, Героев РФ и ДНР.
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