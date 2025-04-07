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Денис Пушилин провел экскурсию по ключевым местам событий Русской весны для детей защитников Донбасса

Денис Пушилин провел экскурсию по ключевым местам событий Русской весны для детей защитников Донбасса

ДОНЕЦК, 7 апреля, ФедералПресс. Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в проекте «Прогулка со Знанием» и провел историческую экскурсию для детей ополченцев, участников специальной военной операции, Героев РФ и ДНР.

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