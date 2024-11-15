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Дзен Дневник

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Орлам доллары не нужны!

Орлам доллары не нужны!

Не знаю, как вам, а мне гражданин Силуанов нравится всё больше, почти так же, как первый Президент РФ нравился, когда он населению про рельсы обещал… У него с журналисткой ТАСС примечательный диалог состоялся, многозначительный весьма диалог, особенно, если память напрячь: «У вас есть доллары?» — спросил министр журналистку.

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