Орлам доллары не нужны!

Не знаю, как вам, а мне гражданин Силуанов нравится всё больше, почти так же, как первый Президент РФ нравился, когда он населению про рельсы обещал… У него с журналисткой ТАСС примечательный диалог состоялся, многозначительный весьма диалог, особенно, если память напрячь: «У вас есть доллары?» — спросил министр журналистку.