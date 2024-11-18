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Самый дешёвый флагман на Snapdragon 8 Elite: Redmi K80 Pro с 16 ГБ ОЗУ и Android 15 засветился в Geekbench

Самый дешёвый флагман на Snapdragon 8 Elite: Redmi K80 Pro с 16 ГБ ОЗУ и Android 15 засветился в Geekbench

В базе данных китайской платформы сертификации 3C были замечены три новых телефона Xiaomi/Redmi. Теперь же устройство с номером 24122RKC7C, которое, как ожидается, выйдет под названием Redmi K80 Pro, появилось в базе данных Geekbench, которая раскрыла его чипсет, оперативную память и версию ОС.

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