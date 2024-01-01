Во Владивостоке и Находке объявили угрозу цунами

Угроза цунами объявлена во Владивостоке и Находке, сообщают администрации городских округов.РИА Новости со ссылкой на мэрию Владивостока пишет, что волна ожидается со стороны Уссурийского залива, ее высота составит 0,3 метра.
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