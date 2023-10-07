Нумерология подскажет: как определить свое счастливое число

Специалисты по нумерологии указывают, что нашу жизнь можно описать окружающими нас числами . Значимы не только даты, но и цифры, связанные с номером этажа квартиры , адресом , номером телефона и даже размером обуви .
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