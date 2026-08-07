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Потери в 17 лет и забота о чужих детях в 21: через какие испытания прошёл актёр Роман Маякин до прихода известности

Потери в 17 лет и забота о чужих детях в 21: через какие испытания прошёл актёр Роман Маякин до прихода известности

Сегодня Романа Маякина знают по ярким ролям в популярных сериалах, где он часто предстает уверенным и харизматичным мужчиной.

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