Медицинская пауза

В последнюю неделю было немного не до работы, поэтому посты выходили постольку-поскольку.Причина была уважительной - загремел в больницу с вирусным кератитом (фиг знает где подхватил), часть дня проводил в офтальмологии, где вишенкой на торте были уколы в глаз, не считая всего прочего.