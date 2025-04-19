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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Перкинс: «Джеймс и Дончич – лучшие игроки «Лейкерс». Но самый важный – Ривз»

«Смотрите, все будут следить за Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем. Я понимаю. Они лучшие игроки «Лейкерс».

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