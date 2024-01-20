Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

Средства противоракетной обороны РФ успешно отразили попытку террористической атаки с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
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