«РБ Спорт»: отступные Соболева составляют €30 млн для России и €20 млн — для Европы

Стала известна сумма отступных в контракте нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. По информации «РБ Спорт», в контракте игрока есть опция отступных — для клубов РПЛ она составляет €30 млн, а для клубов Европы — €20 млн.
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