Кавказ – Ближний Восток: Азербайджан вновь пытается помирить Израиль и Турцию

В последнее время некоторые ближневосточные и другие зарубежные СМИ отмечают активизацию усилий официального Баку по поиску путей стабилизации израильско-турецких отношений, заметно обострившихся на минувшей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии