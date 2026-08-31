БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кавказ – Ближний Восток: Азербайджан вновь пытается помирить Израиль и Турцию

Кавказ – Ближний Восток: Азербайджан вновь пытается помирить Израиль и Турцию

В последнее время некоторые ближневосточные и другие зарубежные СМИ отмечают активизацию усилий официального Баку по поиску путей стабилизации израильско-турецких отношений, заметно обострившихся на минувшей неделе.

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