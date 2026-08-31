❗️Депутаты согласовали на должность заместителя главы администрации Ялты Светлану Шевченко Председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский отметил, что Светлана Шевченко имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция» и большой опыт на руководящих должностях.
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