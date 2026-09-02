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Governor DeSantis Revokes Permits For Flock Cameras On Florida State Highways

Governor DeSantis Revokes Permits For Flock Cameras On Florida State Highways

Governor DeSantis Revokes Permits For Flock Cameras On Florida State Highways Authored by Bryan Hyde via American Greatness, Florida Governor Ron DeSantis has ordered the removal of all Flock Safety automated license plate reader (ALPR) cameras from state highway right-of-ways, citing privacy, data, and systematic surveillance concerns.

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