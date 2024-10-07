В Казахстане подсчитали погибших на СВО: России предъявили счёт

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Пока Россия открывает в странах бывшего СНГ школы, закупает им автобусы и завозит в нашу страну миллионы мигрантов, там пышным цветом расцветают сомнительные фонды и НКО – предельно антирусской направленности.
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