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США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ и трех компаний

США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ и трех компаний

Global Look Press/Wolfram Steinberg/dpa Вашингтон внес в санкционный список транспортную компанию Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, которая зарегистрирована Дубае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

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