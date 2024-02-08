США ввели санкции против Oil Tankers SCF Mgmt из ОАЭ и трех компаний

Global Look Press/Wolfram Steinberg/dpa Вашингтон внес в санкционный список транспортную компанию Oil Tankers SCF Mgmt Fzco, которая зарегистрирована Дубае, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).