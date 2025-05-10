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В Госдуме призвали семьи придумать кодовое слово для борьбы с мошенниками

В Госдуме призвали семьи придумать кодовое слово для борьбы с мошенниками

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков предложил каждой российской семье придумать кодовое слово для борьбы с мошенниками, передает ТАСС.

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Комментарии
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Eduard
Например если вам звонят и орут про ДДП,вы это кодовое слово спросите!
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12 час.
Eduard
Конечно ДДП случаютноно больше реально врут,много раз это шоу слушал.
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12 час.
Eduard
Можете их разыграть слушая о ком примерно речь:дчка,внучка,сын.Вы можете разыграть назвав не то имя.Например :&quot;Мишенька(Машенька) эт ты,что сучилось? А на еле у вас &quot;Вася&quot;! Врут они очень хорошо артисты прямо
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12 час.
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