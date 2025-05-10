В Госдуме призвали семьи придумать кодовое слово для борьбы с мошенниками

Например если вам звонят и орут про ДДП,вы это кодовое слово спросите!

Конечно ДДП случаютноно больше реально врут,много раз это шоу слушал.

Eduard

Можете их разыграть слушая о ком примерно речь:дчка,внучка,сын.Вы можете разыграть назвав не то имя.Например :"Мишенька(Машенька) эт ты,что сучилось? А на еле у вас "Вася"! Врут они очень хорошо артисты прямо