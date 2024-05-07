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Военные новости ★ спецоперация

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Армения в ЕС или с ЕАЭС — даже в Ереване сидеть на двух стульях непросто

Армения в ЕС или с ЕАЭС — даже в Ереване сидеть на двух стульях непросто

А нужен ли Пашиняну «разворот» на Запад?Правительство Армении на днях утвердило соглашение двухлетней давности «О гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза».

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