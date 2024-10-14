В Убинском районе распорядились убить медведя

Причины – угроза нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами. В Убинском районе Новосибирской области началась охота на бурого медведя, который задрал несколько десятков овец вблизи села Орловское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии